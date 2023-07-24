البحث عن طفلين غرقا في مياه مصرف غرب الإسكندرية

لقي طفلين مصرعهما غرقًا في مياه مصرف حارس بدائرة قسم شرطة العامرية اول غرب الإسكندرية، أثناء نزولها المياة للاستحمام، وجاري البحث عنهما بمعرفه قوات الانقاذ النهري.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير امن الإسكندرية، إخطاراُ من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ بغرق طفلين 11 سنة، عقب نزولها مياة مصرف حارس الكائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

وعلى الفور انتقلت وقوات مباحث القسم وقوات من الانقاذ النهري بمعدلتها الي محل البلاغ وتبين أن الأطفلين ولاد عم، حيث قاما بالذهاب الي المياة للاستحمام وغروقوا في المصرف مائي.

جاري البحث عن جثتي الطفلين بمكان الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.