بعد صفقة أندريه أونانا.. أغلى 10 حراس مرمى فى العالم

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في إبرام صفقة قوية، بالتعاقد مع النجم الكاميروني أندريه أونانا، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، تعاقده رسميًا مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا، من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وبعد إتمام انضمامه إلى صفوف مانشستر يونايتد، أصبح أندريه أونانا رابع أغلى صفقة لحراس المرمى في العالم.

أغلى 10 صفقات لحراس المرمى فى العالم

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أغلى صفقات لحراس المرمى في العالم، وذلك على النحو التالي:

1- الحارس الإسبانى كيبا أريزابالاجا

انضم الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في صيف 2018، قادمًا من أتلتيك بيلباو الإسباني، مقابل 80 مليون يورو.

وشارك كيبا أريزابالاجا في 163 مباراة مع تشيلسي حتى الآن، خرج خلالها بشباك نظيفة في 59 مباراة، وتوّج معهم بألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

2- الحارس البرازيلى أليسون بيكر

انضم الحارس البرازيلي أليسون بيكر إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في صيف 2018، قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 62 مليونا و500 ألف يورو.

وشارك أليسون بيكر في 231 مباراة مع ليفربول، خرج خلالها بشباك نظيفة في 103 مباريات، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس العالم للأندية.

3- الحارس الإيطالى جيانلويجى بوفون

انضم الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في صيف 2001، قادمًا من بارما، مقابل 52 مليونا و880 ألف يورو، وقضى 19 موسمًا مع البيانكونيري.

وشارك جيانلويجي بوفون في 685 مباراة مع يوفنتوس، خرج خلالهم بشباك نظيفة في 322 مباراة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإيطالي، كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

4- الحارس الكاميرونى أندريه أونانا

انضم الحارس الكاميروني أندريه أونانا إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2023 الحالي، قادمًا من إنتر ميلان، مقابل 52 مليونا و500 ألف يورو، وبعقد يمتد حتى عام 2028.

ومن المقرر أن يحل أندريه أونانا محل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، الذي رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي 2022-2023.

ولكن أونانا شارك في 41 مباراة مع إنتر ميلان، خرج خلالها بشباك نظيفة في 19 مباراة، وتوّج معهم بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، وتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

5- الحارس البرازيلى إديرسون

وانضم الحارس البرازيلي إديرسون إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2017، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 40 مليون يورو.

وشارك إديرسون في 289 مباراة مع مانشستر سيتي حتى الآن، خرج خلالها بشباك نظيفة في 139 مباراة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا.

6- الحارس البلجيكى تيبو كورتوا

انضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في صيف 2018، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، مقابل 35 مليون يورو.

وشارك تيبو كورتوا في 230 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن، خرج خلالها بشباك نظيفة في 91 مباراة، وتوّج معهم بلقب الدوري الإسباني، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

7- الحارس الهولندى جاسبر سيليسن

انضم الحارس الهولندي جاسبر سيليسن إلى صفوف فالنسيا الإسباني في صيف 2019، قادمًا من برشلونة، مقابل 35 مليون يورو.

وشارك جاسبر سيليسن في 57 مباراة مع فالنسيا، خرج خلالهم بشباك نظيفة في 12 مباراة.

8- الحارس الألمانى مانويل نوير

انضم الحارس الألماني مانويل نوير إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2011، قادمًا من شالكه، مقابل 30 مليون يورو.

وشارك مانويل نوير في 488 مباراة مع بايرن ميونيخ، خرج خلالها بشباك نظيفة في 233 مباراة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الألماني، كأس السوبر الألماني، كأس ألمانيا، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

9- الحارس الإنجليزى جوردان بيكفورد

انضم الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد إلى صفوف إيفرتون في عام 2017، قادمًا من ساندرلاند، مقابل 28 مليونا و500 ألف يورو.

وشارك جوردان بيكفورد في 237 مباراة مع إيفرتون حتى الآن، خرج خلالها بشباك نظيفة في 62 مباراة.

10- الحارس الإنجليزى آرون رامسديل

انضم الحارس الإنجليزي آرون رامسديل إلى صفوف أرسنال في عام 2021، قادمًا من شيفيلد يونايتد، مقابل 28 مليون يورو.

وشارك آرون رامسديل في 78 مباراة مع أرسنال حتى الآن، خرج خلالها بشباك نظيفة في 29 مباراة.