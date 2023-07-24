الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صندوق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج يناقش آليات التطوير وتحسين الخدمات الصحية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب البشري، والدكتور شرف الدين شاذلي مدير عام الوحدة الوحدة، ونادية أبو النجا المدير الإداري للوحدة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ممثلي الوحدة بالكليات.

وقال رئيس الجامعة، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المطروحة فى جدول الأعمال، حيث تم بحث آليات الارتقاء بالمنظومة العلاجية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي الوحدة، وأيضاً سبل توفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم لتخفيف الأعباء عنهم، وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لتؤدي الوحدة واجبها على الوجه الأكمل، مضيفاً أن المجلس ناقش أيضاً الضوابط الخاصة بالبطاقات العلاجية للأمراض المزمنة والحادة، وتسهيل صرف العلاج والأدوية والمستحقات المالية، وذلك طبقاً للائحة صندوق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور شرف الدين شاذلي، إلى أن رئيس الجامعة وافق على تطبيق عدد من الإجراءات لتطوير الوحدة، ومنها توفير مكان مناسب للوحدة بخلاف المقر المؤقت، ليشمل الجانب الإداري وجناح خاص لتقديم الخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس بالدور السابع بمبنى الجراحات المتخصصة بالمستشفيات الجامعية.

 وكذلك توفير الأدوية المطلوبة من خلال الهيئة العامة للشراء الموحد، وأيضاً العمل بوحدة العلاج بأجر القسم الاقتصادي بكامل طاقتها لاستقبال جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم، وبنفس مستوى الدرجة الأولى بمستشفى سوهاج الجامعي، كما تم الاتفاق على سرعة سداد مطالبات الأطباء مقابل الكشف الطبي والفحص، وسداد مطالبات المستشفيات الجامعية بسوهاج وأسيوط

أعضاء هيئة التدريس الإجراءات اللازمة الاقتصاد الهيئة العامة للشراء الموحد الجامعية بسوهاج الجمهورية الخدمات الصحية

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