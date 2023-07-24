محافظ المنوفية: الكشف على 330 ألف مواطن بمبادرة "100 يوم صحة"

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه تم إجراء عدد 44 عملية بمستشفى رمد شبيبن الكوم خلال يوم واحد، حيث قام فريق من الأطباء بقيادة الدكتور إبراهيم البديوى مدير المستشفى، والدكتور محمود عبدالسميع والدكتور مصطفى كمال والدكتورة أسماء زكى والدكتورة هدير زكريا والدكتور خالد سراج والدكتور خالد عبدالمجيد والدكتورة سارة الشافعى، بإجراء العمليات لمرضى من جميع مراكز المحافظة، مثمنا جهودهم في النهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والتخفيف عن كاهل المرضى لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

فى ذات السياق يواصل محافظ المنوفية متابعته المستمرة لمنظومة العمل بالمبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" تحت شعار"معاك من أول يوم" بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك منذ انطلاقها فى 25 يونيو الماضى من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بإجمالى 238 فرقة، و900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن بلغ 330 ألف مواطن بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مشيدا بكافة المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.