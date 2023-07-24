الجيش السودانى يغلق طريق الخرطوم لمنع وصول المرتزقة للبلاد

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الإثنين، عن إغلاق طريق الصادرات بارا الخرطوم أمام حركة كافة أنواع السيارات؛ لمواجهة انتهاكات قوات الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني، في بيان اليوم، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن هذا القرار جاء استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٢) لسنة ٢٠٢٣م الخاص بإغلاق طريق الصادرات بارا الخرطوم أمام حركة كافة أنواع السيارات نتيجة لاستخدامه بواسطة الميليشيا المتمردة في نقل منهوبات المواطنين وإدخال المرتزقة للبلاد.

وحذرت القوات المسلحة بأنها ستتعامل مع كل أنواع المتحركات على هذا الطريق كأهداف عسكرية للتدمير، داعية لاستخدام طريق الأبيض كوستي الخرطوم بدلا عنه.

وتحطمت، أمس، بمطار بورتسودان طائرة نقل مدنية طراز "أنتنوف"، نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها، وأدى الحادث إلى وفاة ٩ أشخاص، منهم أربعة عسكريين، ونجاة طفلة.