الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

للأمهات.. كيف تتعاملين مع مرض "حمو النيل" للأطفال؟

حمو النيل
حمو النيل

يُصاب العديد من الأطفال فى فصل الصيف بمرض "حمو النيل"، وهو طفح حرارى على الجلد، ويأتى نتيجة التعرق على جسم الطفل فى فصل الصيف.

يرصد “الدستور” في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول مرض “حمو النيل” وكيفية حماية الأطفال من الإصابة به.

أكثر الأماكن التى يظهر فيها حمو النيل على الطفل هي عادة الرأس والرقبة وأعلى الصدر، ويمكن أن توجد أيضًا في ثنايا جلد الطفل، ويمكن أن تظهر على أنها حكة.

نصائح للتعامل مع “حمو النيل” 

- ترك المنطقة التى يوجد فيها حمو نيل فى مكان بارد أو به برودة مثلا الجلوس تحت التكييف أو المروحة.

- لا تضع أى مراهم جلدية على “حمو النيل” إلا بعد استشارة الطبيب.

-  ضع في اعتبارك ارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء لطفلك عندما يكون في مناخ أكثر دفئًا.

- استبدال الصابون العادى بصابون جليسرين.

- إبقاء الجلد مكشوفًا إذا كان الطفل عرضة للتعرق.

- قلل من الوقت الذي تقضيه في الأماكن الحارة والرطبة.

أعراض الإصابة بـ"حمو النيل" 

أشار التقرير إلى أن هناك العديد من الأعراض التي تُشيرإلى إصابة الطفل بـ"حمو النيل"، والتي تستوجب استشارة طبيب جلدية متخصص منها “الحمى، والقشعريرة، والألم الشديد، و خروج صديد من البثور”.

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