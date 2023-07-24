الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

""فرصة كبيرة".. هكذا ينشط مهرجان العلمين السياحة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين الجديدة يعد فرصة كبيرة لترويج السياحة المصرية، فإنه يعمل على زيادة فرصة السياحة الداخلية والخارجية أثناء حضور المهرجان.

وبالتزامن مع إقامة مهرجان العلمين تحت شعار “العالم علمين" نستعرض من خلال هذه السطور طرق تنشيط السياحة بالمدينة الساحلية الجديدة:

مسابقات رياضية:

يعتبر مهرجان العلمين الجديدة والنشاطات المقامة خلاله انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة بتلك المدينة التي تحولت من صحراء ملغمة في أعوام بسيطة لصرح كبير بأبراج مميزة تطل على ساحل البحر المتوسط.

ويشهد المهرجان فعاليات ومسابقات رياضية عالمية تتمثل في كرة القدم الشاطئية التي يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على  المستوى المحلى والأجنبى.

و سباق "تراياثلون" المكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجرى" المهم والكبير، وكذلك تنظيم البطولة الدولية للبادل وعروض للطائرات RC وسباق للسيارات وتحدى جيت سكى JET SKIS CHALLENGE والبطولة العربية للجودو.

حفلات لأكبر النجوم:

وعمل المهرجان على جذب الأنظار لمدينة العلمين من خلال إقامة العديد من الحفلات، وشملت الحفلات الموسيقية والغنائية عدد كبير من نجوم الوطن العربى حفلا للموسيقار الكبير عمر خيرت وحفل النجم تامر حسني والنجمة إليسا، وحفل الفنان راغب علامة والنجمة نانسى عجرم والفنانة أنغام وفرقة كايروكى وحفل لمغنى الراب العالمى RUSS.

عروض أزياء:

كما يشمل المهرجان إقامة مجموعة من عروض الأزياء لمصممين عالميين ومحليين، ما يجعل الأقدام مقبلة على المهرجان بالعلمين الجديدة.

رئيس هيئة تنشيط السياحة السياحة المصرية لترويج السياحة مدينة العلمين الجديدة الساحل الشمالى العالم علمين مسابقات رياضية تراياثلون المهرجان مدينة العلمين عروض الأزياء مصممين عالميين

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