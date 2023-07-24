محافظ الجيزة: إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 21

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية قامت بتنفيذ إزالة ١٥٤ حالة تعدي على مساحة ٨٣ الف م٢ بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك خلال حملات تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات شملت إزالة ١٣٦ حاله تعدي علي أراضي ولاية ري الجيزة بالبدرشين ومنشاة القناطر و ١٢ حاله تعدي على أراضي ولاية الوحدات المحلية و ٦ حالات تعدي علي أراضي ولاية الاثار .

وأكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وأعلنت محافظة الجيزة عن مخطط أعمال التطوير بالقطاعات المتبقية من مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية بالمنطقة المحصورة بين شارع فيصل وحتى كوبرى المنشية.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه يجرى إنشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب 85 سيارة وموقف لسيارات السرفيس لاستيعاب 110 سيارة ميكروباص سرفيس لخدمة حركة تنقل المواطنين، وذلك في المنطقة الممتدة بمسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل.

وتابعت المحافظة أن مسار الترعة بالقطاع من منطقة الشيشيني وحتى المنشية سوف يشهد إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات تستوعب 155 سيارة إلى جانب محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية، وذلك بالمنطقة الواقعة أمام شارع الشيشيني.

وتنفذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع بتنفذ بـ5 قطاعات، الأول بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.