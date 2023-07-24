الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد فودة ينعى والد الدكتور محمد الباز

محمد فودة
محمد فودة

نعى الكاتب والإعلامي محمد فودة، ببالغ الحزن والأسى والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، والذي توفي صباح اليوم الإثنين.

وتقدم الكاتب والإعلامي محمد فودة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، رحمه الله تعالى، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

ونشر الدكتور محمد الباز منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينعى فيه والده بكلمات مؤثرة قائلًا: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى، اليوم انكسرت مرآتى، اليوم مات أبى".

وتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا، بمحافظة دمياط.

 

الكاتب والإعلامي محمد فودة والد الدكتور محمد الباز الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة موقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

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