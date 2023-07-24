"القاهرة الإخبارية": بدء تصويت الكنسيت على مشروع قانون التعديلات القضائية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بدء تصويت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على مشروع قانون التعديلات القضائية.

وفي وقت سابق أعلن يانير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، فشل محاولات التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية.

وشهد إسرائيل الأن تظاهرات كبيرة قبالة مقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في القدس الغربية، ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم مع بدء الهيئة العامة للكنيست جلستها المخصصة للمصادقة النهائية على مشروع قانون يقلص من دور المحكمة العليا الإسرائيلية.