اليونان يعانى.. الحرائق تلتهم القرى وانهيار كامل للسياحة بعد إلغاء عشرات الرحلات (صور)

يكافح رجال الإطفاء في اليونان لاحتواء 82 حريق غابات مشتعل في جميع أنحاء البلاد، بدأ 64 منها أمس الأحد، وهو أكثر أيام الصيف حرارة حتى الآن.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد بريس" الأمريكية، فإنه بالإضافة إلى الحرائق الهائلة في جزيرة رودس، والتي أجبرت 19 ألف شخص على الفرار، اندلعت حرائق الغابات أيضًا في جزيرتي إيفيا وكورفو، وفي إيفيا، طلبت السلطات من سكان أربع قرى جنوبية الإخلاء إلى بلدة كاريستوس، غربي المكان الذي تتقدم فيه النيران.

رياح قوية ودخان كثيف

وقال نائب حاكم وسط اليونان جيورجوس كيليديتيس، الذي كان بالقرب من إحدى القرى، لوكالة ANA-MPA الحكومية، إن الوضع صعب، مضيفًا "قد تكون النار على بعد كيلومترين (1.2 ميل) لكن الرياح قوية والنمو منخفض والدخان كثيف والهواء صعب التنفس"، ودمرت حرائق الغابات شمال إيفيا في أغسطس 2021.

واندلعت حرائق أخرى تتطلب عمليات إخلاء على الجانب الشمالي الشرقي من جزيرة كورفو وفي منطقة بيلوبونيز الشمالية بالقرب من بلدة أيجيو، كما تم قطع حركة المرور على الطريق الوطني القديم بين أثينا - باتراس، الذي يمر عبر الساحل.

وأضافت الوكالة الأمريكية، أنه قبل منتصف ليل الأحد بقليل، دعت السلطات إلى مزيد من عمليات الإجلاء من كورفو وشمال بيلوبونيز، وفي حالة كورفو، قالوا إن النيران كانت "تتحرك باتجاه الجنوب الشرقي على جبهة عريضة"، وأضافوا أن السفن الخاصة كانت على أهبة الاستعداد لنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وقالت خدمة الإطفاء، إن حريقًا اندلع غرب موقع إبيداوروس الأثري المهم، بما في ذلك مسرح قديم شهير، تم احتواؤه جزئيًا.

كما قالت وزارة التغير المناخي والحماية المدنية، إن حالة الطوارئ في رودس تسببت في "أكبر عملية إخلاء من حريق هائل في البلاد".

وقالت الشرطة المحلية، إنه تم إجلاء 16 ألف شخص عن طريق البر و3 آلاف عن طريق البحر من 12 قرية وعدة فنادق، عولج ستة أشخاص لفترة وجيزة في المستشفى من مشاكل في الجهاز التنفسي.

وألغت شركتا توي و"جيت 2" الرحلات الجوية إلى رودس، وأعلنت وزارة البنية التحتية والنقل اليونانية في وقت لاحق، أن 14 رحلة توي وجيت 2 تقل 2700 راكب ستغادر من مطار رودس بحلول الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الإثنين.