أبرز المعلومات عن موقف سرفيس "الشوربجي" بالجيزة
واصلت محافظة الجيزة من أعمالها الخاصة بإقامة مواقف السرفيس للحد من إنتشار سيارات الميكروباص بشكل عشوائي في شوارع محافظة الجيزة، ويستعرض “الدستور” في معلومات سريعة تفاصيل “موقف الشوربجي” الجديد.
_ يسع قرابة 60 سيارة سرفيس
_ يخدم خطوط : صفط اللبن - ميدان الجيزة - بولاق الدكرور - أول فيصل - أبو قتادة – الدائري.
_ تم تنفيذه بقطعة أرض جراج تابعة للمحافظة أسفل محور صفط اللبن بشارع الشوربجي
_ يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
_ يحقيق السيولة المرورية
_ إحكام السيطرة على حركة سيارات السرفيس
_ منع الانتظار العشوائي
_ نقل اليه مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية المتواجدة بمنطقة نهاية شارع العشرين وطلعة محور صفط اللبن في بولاق الدكرور.