الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلن فشل محاولات التوصل لتسوية بشأن أزمة التعديلات القضائية

يانير لابيد، زعيم
يانير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية

أعلن يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، عن فشل محاولات التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن التعزيزات الأمنية الإسرائيلية بالقرب من الكنيست الإسرائيلي أكثر وضوحًا ووجودًا وانتشارًا مقارنة بالأمس، بالرغم من أن حجم التظاهرات التي انطلقت لرفض قرار منح الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على مشروع  قانون تعديل النظام القضائي المثير للجدل، كانت كبيرة.

وأكدت "أبوشمسية" أن محاور الطرق مغلقة تماما وحتى الطرق البعيدة نسبيا عن مقر الكنيست الإسرائيلي لتأمين مرور وصول موكب بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، وكذلك وصول أعضاء من الائتلاف الحكومي، بالإضافة لاستخدام فرق الخيالة التي تتجول في شوارع بالقرب من الكنيست، وهذا يدل على تطور الأحداث التي تشير إلى صدام أكبر وأعنف بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية.

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