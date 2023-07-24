الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بروسيا دورتموند يحسم صفقة مارسيل سابيتزر قادما من بايرن ميونيخ

مارسيل سابيتزر
مارسيل سابيتزر

حسم نادي بروسيا دورتموند، انضمام لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر، إلى صفوفه قادمًا من بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان "سابيتزر"، قد عاد لبايرن ميونيخ، عقب نهاية الموسم المنصرم، بعد انتهاء فترة إعارته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتي دامت لستة أشهر.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن الصفقة بلغت 19 مليون يورو، بجانب بعض الإضافات، مشيرًا إلى أن عقد "سابيتزر" مع دورتموند سيكون طويل الأجل.

ومن جانبه، خضع مارسيل سابيتزر، صباح اليوم لفحص طبي تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى صفوف بروسيا دورتموند الألماني.

وسبق لمارسيل سابيتزر – البالغ من العمر 29 عامًا – أن لعب لأندية رابيد فيينا، وريد بل سالزبورج، ولايبزيج، والذي انتقل منه إلى بايرن ميونيخ في أغسطس عام 2021، في صفقة قدرت بنحو 15 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربعة مواسم.

وسيكون لاعب الوسط النمساوي، ثالث صفقات بروسيا دورتموند، في صفقة الانتقالات الصيفية، بعد ضم كل من صانع الألعاب فيليكس نميشا، قادمًا من فولفسبورج، والمدافع الجزائري رامي بنسبعيني، قادمًا من بروسيا مونشنجلادباخ، في صفقة انتقال حر.

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