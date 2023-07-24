الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات توثيق لص بعمود إنارة في الشرقية

الداخلية
الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صورة يظهر خلالها شخص مقيد بأحد الأعمدة بالشرقية، بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية.

وبالانتقال تم ضبط (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية) والتقابل مع مالك الدراجة وبسؤاله أقر بقيامه بمساعدة الأهالي من ضبط المذكور حال محاولته سرقة الدراجة ملكه وتقييده بأحد الأعمدة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

وزارة الداخلية مركز شرطة أولاد صقر مديرية أمن الشرقية

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