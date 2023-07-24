الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة: تجول فرق الخيالة الإسرائيلية بشوارع قريبة من الكنيست

جريدة الدستور

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن التعزيزات الأمنية الإسرائيلية بالقرب من الكنيست الإسرائيلي أكثر وضوحًا وتواجدًا وانتشارًا مقارنة بالأمس، بالرغم من أن حجم التظاهرات التي انطلقت لرفض قرار منح الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على مشروع  قانون تعديل النظام القضائي المثير للجدل، كانت كبيرة.

وأكدت "أبوشمسية" أن محاور الطرق مغلقة تماما وحتى الطرق البعيدة نسبيا عن مقر الكنيست الإسرائيلي لتأمين مرور وصول موكب بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، وكذلك وصول أعضاء من الائتلاف الحكومي، بالإضافة لاستخدام فرق الخيالة التي تتجول في شوارع بالقرب من الكنيست، وهذا يدل على تطور الأحداث التي تشير إلى صدام أكبر وأعنف بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية.

وأضافت أن التقديرات الأولية، أمس، كانت تشير إلى 75 ألف متظاهر في القدس، مقارنة باليوم، وهناك توقعات بأن تزداد الأعداد بأكثر من ذلك، لأن المتوقع اليوم التصويت على "التعديلات القضائية"، حيث يتم عادة التصويت الأحد وفجر الإثنين، ولكن بسبب الظروف الصحية لـ"نتنياهو" تم تأجيل التصويت إلى اليوم.

الكنيسة القدس القدس المحتلة التعزيزات الأمنية الإسرائيلية إسرائيل الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو الاحتجاجات الإسرائيلية الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية التعديلات القضائية متظاهر في القدس

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

سنة حبسًا لشاب هدد فتاة بنشر صور فاضحة لها على "فيسبوك"

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

العثور على جثة شخص داخل مسكنه فى العمرانية

وزير التجارة ونائب وزير الصناعة البيلاروسى يبحثان إمكانات التصنيع المشترك

"الإسكوا" تناقش كيفية التصدي لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)