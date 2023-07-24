الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس تاجر مخدرات ضبط بـ 325 طربة حشيش في الإسماعيلية

حبس
حبس

أصدرت نيابة مركز الإسماعيلية، قرارا بحبس تاجر مخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات للتجارة في المواد المخدرة وخاصة نبات الحشيش المخدر.

وكانت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال، قد تمكنت من القبض علي المتهم وبحوزته المواد المخدرة بعد تسلمه لها خلال الفترة الماضية وقبل توزيعها علي صغار التجار.

وألقت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء مصطفي العدوي ومنان صلاح وسيد نصر الله ومحمود طارق معاونو مباحث مركز الإسماعيلية في ضبط المتهم ويدعي "عبدالباسط.م.ع"، مقيم بمنطقة كيلو 11 التابعة لدائرة المركز وبحوزته 325 طربة من مخدر الحشيش.

وداهمت المأمورية منزل المتهم بمنطقة كيلو 11 بعد تأكد ضباط المباحث من إخفائه لكمية من المخدرات، داخل أحد المخازن السرية بمنزله وبتفتيش المنزل تم العثور علي المواد المخدرة المضبوطة.

- نتائج التحريات

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهم يعد من أخطر العناصر الإجرامية التي تعمل في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش وتوزيعه علي صغار التجار.

وأصدرت نيابة الإسماعيلية قرارها السابق بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت ارسال وعرض عينة من المواد المخدرة على المعمل الكيميائي لبيان ما بها من مخدر، وإرفاق نتيجة تقرير فحص العينة في أوراق القضية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول نشاط المتهم وواجهته بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته من مخدر الحشيش.

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