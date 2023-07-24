تداول 3.5 مليون طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال 6 أشهر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تحقيق وتداول 3 ملايين و500 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

وذكر المركز الإعلامي في بيان أن الصادرات سجلت 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن ، كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ، فيما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي والتي ة تركزت بمينائي سفاجا ونويبع.

وأضاف أن ميناء سفاجا شهد تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1.1 مليون ألف طن وصادر 1.4 مليون طن ، بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 ألف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 62 ألف طن و صادر 288 ألف طن بضائع.

وشهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بضائع بكمية وارد 36 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 ألف طن بروبلين وأمونيا ، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 ألف طن فوسفات.

ووجه المهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة .. مشيرا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانيء الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانيء المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانيء الرئيسية، وكذلك أعمال التطوير التي تمت بموانيء الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بها ، وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي و قيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.