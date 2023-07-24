الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطوير مستشفى التأمين بتكلفة 1.2 مليار جنيه في أسوان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالزيارة الميدانية لمشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى لمتابعة الأعمال الجارية، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 35٪ بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه حيث مستهدف نهوها بنهاية العام المقبل، وتأتي ضمن 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية مدرجة بالمنظومة الجديدة. 

ورافق نائب محافظ أسوان خلال جولتها الدكتور جمال حسين استشارى المشروع بكلية الهندسة بجامعة عين شمس ، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع أسوان ، بالإضافة إلى مسئولى الشركة المنفذة. 

وخلال الجولة التفقدية لمكونات المستشفى، شددت نائب محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز والتنفيذ ، مع تخصيص باركنج لاستيعاب الحركة المترددة على المستشفى ، حتى يتسنى تحقيق الاستفادة المثلى من هذا المشروع ، والذي سيساهم فى توفير الخدمة الطبية والعلاجية بالجودة العالية للمواطنين. 

وأكدت على تقديم المحافظة لكافة التسهيلات والتيسيرات والتواصل مع الجهات المختلفة لنهو هذا المشروع فى أسرع وقت ، والوصول للجودة المطلوبة بما يتواكب مع عراقة هذه المستشفى. 

جدير بالذكر أن مستشفى أسوان للتأمين الصحى تقع على مساحة  16 ألف م2 ، وتضم 5 أدوار ستشمل 176 سرير منها 110 سرير إقامة ، و 39 سرير عناية مركزة ، و 18 سرير للأطفال المبتسرين ، فضلاً عن 24 ماكينة غسيل كلوى ، و 8 للعيادات الخارجية ، و 6 للعمليات. 

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احلال وتجديد أسوان الأعمال الجارية التأمين الصحي الشامل الجولة التفقدية الخدمة الطبية الزيارة الميدانية المناط

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