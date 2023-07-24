الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مبادرة الحوار الوطنى أعادت ملف الإصلاح السياسى على رأس أولويات الدولة

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطنى، أن مبادرة الحوار الوطني أعادت ملف الإصلاح السياسي على رأس أولويات الدولة المصرية، خاصة بعد تمكنها من عبور التهديدات والمخاطر الأمنية المختلفة التى حاقت بها منذ 2014 وصولًا إلى حالة من الاستقرار الحالي التى تشهدها البلاد، الأمر الذي يتطلب أن يكون المواطن المصري أكثر إدراكًا لحقوقه وواجباته، ويكون حريصًا على أدائها حتى يساهم في بناء مستقبل مصر، ودفعها نحو العبور إلى الجمهورية الجديدة.

وقال محسب، في تصريحات له اليوم، إن الدستور المصري كان حريصًا على تأكيد الحقوق السياسية للمواطنين، والتى يمكنه من خلالها أن يباشر أعمالًا معينة يشترك بها في إدارة شئون المجتمع، ويأتي على رأسها حق الانتخاب وحق الترشيح، وتكمن أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بأن يكون للمواطن صوت مؤثر في العملية الانتخابية، وهو ما يعزز مسيرة الديمقراطية، ويؤكد أن البلد يسير على الطريق السليم، مؤكدًا أن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وقدرة الشعب على الاختيار الحر إحدى الركائز الأساسية لتوطين الديمقراطية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يشعر كل مواطن بأن صوته الانتخابي قادر على قلب الموازين السياسية، وأن يعلم أن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فالديمقراطية على رأس مسببات النهوض بالأوطان  في كل الميادين، مطالبًا بتوعية المواطنين بحقوقهم السياسية والعمل على خلق وعي سياسي واجتماعي داخل المجتمع، وأن الانتخاب أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية، خاصة أننا على أبواب انتخابات رئاسية قادمة تحتاج إلى مشاركة كل المصريين.

وتابع: إن المشاركة فى العملية الإنتخابية لا تعد رفاهية إنما واجب وطني، يجب أن يقوم به كل مواطن طالما توافرت فيه الشروط، خاصة أن العزوف عن المشاركة الانتخابية يكون له تأثير سلبي على الفرد والمجتمع، حيث يفتح الباب أمام ضعاف النفوس الذين يستخدمون أساليب غير شرعية في حصد أصوات المواطنين البسطاء، وهو ما يسمح بوصول من لا يستحقون إلى المناصب الهامة في الدولة.

الانتخاب الجمهورية الجديدة الدكتور أيمن محسب الدستور المصري الحوار الوطني ا العملية الانتخابية

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

سنة حبسًا لشاب هدد فتاة بنشر صور فاضحة لها على "فيسبوك"

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

العثور على جثة شخص داخل مسكنه فى العمرانية

وزير التجارة ونائب وزير الصناعة البيلاروسى يبحثان إمكانات التصنيع المشترك

"الإسكوا" تناقش كيفية التصدي لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)