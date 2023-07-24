الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحمد الخطيب ينعى والد الدكتور محمد الباز

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

نعى الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوطن أحمد الخطيب  ببالغ الحزن والأسى والد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والذي توفي صباح اليوم الإثنين.

وتقدم الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوطن أحمد الخطيب بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

ونشر الدكتور محمد الباز منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينعي فيه والده بكلمات مؤثرة قائلًا: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى، اليوم انكسرت مرآتى اليوم مات أبى".

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوطن جريدة الوطن أحمد الخطيب الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الوطن أحمد الخطيب الكاتب الصحفى

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