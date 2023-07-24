أحمد الخطيب ينعى والد الدكتور محمد الباز

نعى الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوطن أحمد الخطيب ببالغ الحزن والأسى والد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والذي توفي صباح اليوم الإثنين.

وتقدم الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوطن أحمد الخطيب بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

ونشر الدكتور محمد الباز منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينعي فيه والده بكلمات مؤثرة قائلًا: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى، اليوم انكسرت مرآتى اليوم مات أبى".

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.