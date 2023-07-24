الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فالفيردى: مبابى الأفضل فى العالم.. ومستعد لحصد الألقاب مع ريال مدريد

فالفيردى ومبابى
فالفيردى ومبابى

أشاد النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بقدرات الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

يأتي ذلك بعدما تألق فيدي فالفيردي رفقة ريال مدريد في المباراة الودية أمام ميلان الإيطالي، والتي أقيمت في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم الإثنين، على ملعب "روز بول" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا لـ فالفيردي، ليسُاهم في فوز ريال مدريد بنتيجة 3- 2، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 57 و59، قبل أن يُضيف فينيسيسوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 84 من زمن اللقاء، بعد تمريرة من زميله الكرواتي لوكا مودريتش.

وبناءً عليه، فاز فيدي فالفيردي، صاحب الـ25 عامًا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد وميلان الودية.

فيدي فالفيردي يُشيد بقدرات مبابي بعد اقترابه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

ونشرت قناة ريال مدريد الرسمية تصريحات فيدي فالفيردي، قائلًا: "ريال مدريد فريق يُثبت دائمًا قوته، فخور بأنني ألعب بقميص هذا النادي".

وتابع: "من الجيد تحقيق هذا الانتصار في النهاية، ستكون دافعًا قويًا قبل الموسم الجديد".

وبسؤاله عن صفقة كيليان مبابي واهتمام ريال مدريد بضمه، أجاب فالفيردي: "لا أستطيع أن أخبرك الكثير؛ لأنني لاعب في ريال مدريد، وبالتالي أحاول الدفاع عن هذا الشعار".

وأضاف: "ولكن بالنسبة لي، كيليان مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، وليس في الوقت الحالي فقط، بل لعدة سنوات مقبلة أيضًا".

وأكد: "أستمتع بمشاهدة مبابي في المباريات، إنه لاعب مميز ورائع للغاية، أتمنى له التوفيق دائمًا".

وعن طموحات ريال مدريد في الموسم الجديد 2023/ 2024، قال فالفيردي: "الفوز بكل البطولات، كما هي العادة".

وعن دوره في الموسم الجديد، شدد: "سأحاول تنفيذ كل ما يطلبه مني المدرب، وإذا طلب مني تسجيل 10 أو 15 هدفًا سأسعى لتحقيق ذلك".

واختتم فالفيردي تصريحاته، قائلًا: "نستعد بقوة للموسم الجديد، نأمل في حصد أكبر قدر ممكن من الألقاب".

يأتي ذلك بعد التقارير الصحفية التي أشارت خلال الفترة الماضية إلى اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات مبابي منذ صيف 2022 الماضي، وتجددت الرغبة في الميركاتو الصيفي الحالي.

في المقابل، يحاول نادي باريس سان جيرمان إقناع مبابي بتجديد عقده، أو تهديده بالبقاء أسيرًا على مقاعد البدلاء، ولكن موقف اللاعب كان واضحًا برفضه التمديد؛ نظرًا لرغبته في الرحيل وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر، وتحديدًا تحقيق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل.

فالفيردي ريال مدريد مبابي كيليان مبابي باريس سان جيرمان فيدي فالفيردي ميلان

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

سنة حبسًا لشاب هدد فتاة بنشر صور فاضحة لها على "فيسبوك"

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

العثور على جثة شخص داخل مسكنه فى العمرانية

وزير التجارة ونائب وزير الصناعة البيلاروسى يبحثان إمكانات التصنيع المشترك

"الإسكوا" تناقش كيفية التصدي لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)