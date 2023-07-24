فالفيردى: مبابى الأفضل فى العالم.. ومستعد لحصد الألقاب مع ريال مدريد

أشاد النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بقدرات الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

يأتي ذلك بعدما تألق فيدي فالفيردي رفقة ريال مدريد في المباراة الودية أمام ميلان الإيطالي، والتي أقيمت في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم الإثنين، على ملعب "روز بول" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا لـ فالفيردي، ليسُاهم في فوز ريال مدريد بنتيجة 3- 2، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 57 و59، قبل أن يُضيف فينيسيسوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 84 من زمن اللقاء، بعد تمريرة من زميله الكرواتي لوكا مودريتش.

وبناءً عليه، فاز فيدي فالفيردي، صاحب الـ25 عامًا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد وميلان الودية.

فيدي فالفيردي يُشيد بقدرات مبابي بعد اقترابه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

ونشرت قناة ريال مدريد الرسمية تصريحات فيدي فالفيردي، قائلًا: "ريال مدريد فريق يُثبت دائمًا قوته، فخور بأنني ألعب بقميص هذا النادي".

وتابع: "من الجيد تحقيق هذا الانتصار في النهاية، ستكون دافعًا قويًا قبل الموسم الجديد".

وبسؤاله عن صفقة كيليان مبابي واهتمام ريال مدريد بضمه، أجاب فالفيردي: "لا أستطيع أن أخبرك الكثير؛ لأنني لاعب في ريال مدريد، وبالتالي أحاول الدفاع عن هذا الشعار".

وأضاف: "ولكن بالنسبة لي، كيليان مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، وليس في الوقت الحالي فقط، بل لعدة سنوات مقبلة أيضًا".

وأكد: "أستمتع بمشاهدة مبابي في المباريات، إنه لاعب مميز ورائع للغاية، أتمنى له التوفيق دائمًا".

وعن طموحات ريال مدريد في الموسم الجديد 2023/ 2024، قال فالفيردي: "الفوز بكل البطولات، كما هي العادة".

وعن دوره في الموسم الجديد، شدد: "سأحاول تنفيذ كل ما يطلبه مني المدرب، وإذا طلب مني تسجيل 10 أو 15 هدفًا سأسعى لتحقيق ذلك".

واختتم فالفيردي تصريحاته، قائلًا: "نستعد بقوة للموسم الجديد، نأمل في حصد أكبر قدر ممكن من الألقاب".

يأتي ذلك بعد التقارير الصحفية التي أشارت خلال الفترة الماضية إلى اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات مبابي منذ صيف 2022 الماضي، وتجددت الرغبة في الميركاتو الصيفي الحالي.

في المقابل، يحاول نادي باريس سان جيرمان إقناع مبابي بتجديد عقده، أو تهديده بالبقاء أسيرًا على مقاعد البدلاء، ولكن موقف اللاعب كان واضحًا برفضه التمديد؛ نظرًا لرغبته في الرحيل وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر، وتحديدًا تحقيق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل.