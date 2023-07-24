إقبال على شواطئ الإسكندرية ونسب الإشغال تتخطى الـ60%

شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال صباح اليوم، حيث توافد المصطافون على شواطئ القطاعين الشرقى والغربي هربًا من الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب الإشغال بلغت حتى الآن 60% في شواطئ القطاع الشرقي و30% في شواطئ القطاع الغربي والعجمي، وحالة البحر هادئة ومستقرة، وتم رفع الراية الخضراء على الشواطئ.

كما أكدت مصايف الإسكندرية أنه حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين، يجب اتباع تعليمات فرق الإنقاذ على الشواطئ والإلتزام بتعليمات السلامة والسباحة الآمنة.

وأكدت على حقوق رواد الشواطئ برفض فرض الإكرامية، أو وضع شمسية أمام المواطنين بعد جلوسهم على الشاطئ، وفي هذه الحالات يجب التواصل مع الإدارة للحصول على حق المواطن، لافتة إلى أن استخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانًا، وإذا تمت المطالبة بمقابل يجب الرفض وإذا أجبرك العامل على ذلك اتصل بنا، وإذا واجه مواطن على الشواطئ أي مشكلة يحب الاتصال الفوري حيث يتواجد المفتشون عن قرب بجميع الشواطئ.

كما شددت الإدارة على الحفاظ على الشواطئ بعدم إلقاء أكياس الحلويات والعصائر، أو أي مخلفات فى البحر أو على الرمال، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس حفاظًا على الآداب العامة للطريق، مشيرة إلى أن مساعدة الرواد في الحفاظ على شواطئنا تجعلها في أجمل صورة.

كانت قد نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملة "اعرف حقك" على الشواطئ، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، لتحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام على الشواطئ وبخاصة أيام الجمع حيث ارتفاع نسب الإشغال.

وقال "عبدالرازق" إن حملة "اعرف حقك" هذا الموسم هى استمرار لنجاح الحملات التى بدأتها الإدارة المركزية منذ أربعة أعوام تقريبًا وحققت نجاحا كبيرًا فى توعية الرواد بحقوقهم وأصبحت طقسا أساسيا تمارسه الإدارة كل صيف.