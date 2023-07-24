الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 أشقاء ببحر غزة.. ومسئول فلسطينى يكشف لـ"الدستور" التفاصيل

قامت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، باعتقال 4 صيادين أشقاء في عرض بحر شمال قطاع غزة، وقال زكريا بكر رئيس اتحاد لجان الصيادين بقطاع غزة ومسئول وحدة الرصد والتوثيق للجرائم الإسرائيلية بحق الصيادين، إن الصيادين كانوا قريبين من النقطة الفاصلة شمال قطاع غزة، وتوقف المحرك عن العمل ولم يستطيعوا تشغيله.

وأضاف رئيس اتحاد لجان الصيادين بقطاع غزة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه كان على تواصل بالصيادين قبل اعتقالهم من خلال الهاتف، كما تواصل مع شقيقهم حتى يدخل البحر ويسحبهم ليتمكنوا بالعودة إلى ميناء غزة، لافتا إلى أنه قبل وصوله لهم بأمتار قامت بحرية الاحتلال بمحاصرتهم وأجبرتهم على التجرد من ملابسهم والنزول بالماء ليتم اعتقالهم وتقييدهم على متن الزورق الحربي وسحب القارب والتوجه بهم إلى ميناء أشدود.

وأكد "بكر" أن زورق الاحتلال الإسرائيلي، يعلم أن قارب الصيادين عطلان والسبب أيضا الاحتلال لأنه منذ عام 2006 يمنع إدخال المحركات وقطع الغيار للصيادين.

وأوضح أن ما يقرب من الـ95٪ من محركات الصيادين عمرها الافتراضي انتهى منذ زمن وبحاجة يومية للصيانة، وقطاع الصيد يحتاج ما لا يقل عن 500 محرك بشكل سريع وعاجل ولا يوجد قطعة غيار واحدة بالأسواق.

- إصابات مواطنين بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق نابلس

من جانب آخر، أصيب شابان، اليوم الإثنين، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاصرتها منزلًا في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال وجهت تعزيزات عسكرية حاصرت منزلًا قرب مسجد المهاجرين بالمخيم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان، أسفرت عن إصابة شاب برصاصتين في القدم، وهو متطوع في الهلال الأحمر، وآخر بالرصاص الحي في الركبة، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وفي القدس المحتلة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مواطن من مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.