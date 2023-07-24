إصابة 9 عمال فى انقلاب ميكروباص على "إقليمى الشرقية"

أصيب 9 عمال بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص تابعة لإحدى شركات تصنيع الملابس بمدينة العبور بالطريق الإقليمي بلبيس- السعديين وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال كل من "فريال خ ا"، 16 سنة، و"سارة و ل"، 17 سنة، و"دنيا ا ع"، 17 سنة، و"دنيا م ج"، 21 سنة و"رامي ع ع"، 24 سنة، و"ملك خ ا"، 13 سنة، و"فاطمة م ا"، 40 سنة، و"محمد ع ب"، 32 سنة، و"عبد الحميد ع ص"، 22 سنة، جميعهم مقيمون بردين دائرة مركز الزقازيق مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحي اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تابعة لإحدى شركات تصنيع الملابس بمدينة العبور بالطريق الإقليمي بلبيس- السعديين، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.