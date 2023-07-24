ريال مدريد يقلب الطاولة ويفوز على ميلان بثلاثية فى المباراة الودية

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على نظيره ميلان الإيطالي، في المباراة الودية، خلال جولتهما التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

- ريال مدريد يفوز على ميلان وديًا في حضور الصفقات الجديدة

وخاض فريق ريال مدريد أولى مبارياته الودية أمام نظيره ميلان،صباح اليوم الاثنين، وتحديدًا في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي أقيمت على ملعب "روز بول" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

ورغم تقدم ميلان في الشوط الأول بهدفين نظيفين، ولكن تمكّن فريق ريال مدريد من الفوز بنتيجة 3-2، من خلال هز شباك الخصم ثلاث مرات.

وسجل ثلاثية ريال مدريد كل من فيديريكو فالفيردي في الدقيقتين 57 و59، ليُضيف فينيسيسوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 84 من زمن اللقاء، بعد تمريرة من زميله الكرواتي لوكا مودريتش.

بينما أحرز فيكايو توموري الهدف الأول لفريق ميلان في الدقيقة 25، ليُضيف لوكا روميرو- المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق- الهدف الثاني في الدقيقة 42 من زمن اللقاء.

وشهدت مباراة ريال مدريد وميلان الودية، وجود بعض الصفقات الجديدة للفريقين، مثل لوكا روميرو بقميص ميلان، وكل من جود بيلينجهام، خوسيلو وبراهيم دياز وفران جارسيا بقميص ريال مدريد، بينما غاب أردا جولر عن اللقاء الودي؛ بسبب تعرّضه للإصابة قبل ساعات من انطلاق المباراة.

- موعد مباراة ريال مدريد الودية المقبلة

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة ودية أخرى، والتي ستكون أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال جولتهما التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد الودية، يوم الخميس المقبل، في الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.