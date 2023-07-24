الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يقلب الطاولة ويفوز على ميلان بثلاثية فى المباراة الودية

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على نظيره ميلان الإيطالي، في المباراة الودية، خلال جولتهما التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

- ريال مدريد يفوز على ميلان وديًا في حضور الصفقات الجديدة

وخاض فريق ريال مدريد أولى مبارياته الودية أمام نظيره ميلان،صباح اليوم الاثنين، وتحديدًا في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي أقيمت على ملعب "روز بول" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

ورغم تقدم ميلان في الشوط الأول بهدفين نظيفين، ولكن تمكّن فريق ريال مدريد من الفوز بنتيجة 3-2، من خلال هز شباك الخصم ثلاث مرات.

وسجل ثلاثية ريال مدريد كل من فيديريكو فالفيردي في الدقيقتين 57 و59، ليُضيف فينيسيسوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 84 من زمن اللقاء، بعد تمريرة من زميله الكرواتي لوكا مودريتش.

 

بينما أحرز فيكايو توموري الهدف الأول لفريق ميلان في الدقيقة 25، ليُضيف لوكا روميرو- المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق- الهدف الثاني في الدقيقة 42 من زمن اللقاء.

وشهدت مباراة ريال مدريد وميلان الودية، وجود بعض الصفقات الجديدة للفريقين، مثل لوكا روميرو بقميص ميلان، وكل من جود بيلينجهام، خوسيلو وبراهيم دياز وفران جارسيا بقميص ريال مدريد، بينما غاب أردا جولر عن اللقاء الودي؛ بسبب تعرّضه للإصابة قبل ساعات من انطلاق المباراة.

- موعد مباراة ريال مدريد الودية المقبلة

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة ودية أخرى، والتي ستكون أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال جولتهما التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد الودية، يوم الخميس المقبل، في الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال مدريد ميلان الولايات المتحدة الامريكية الموسم الجديد 2023-2024 مباراة ودية

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

الإيقاف 6 مباريات ينتظر الشحات رغم اعتذاره للشيبى

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

"المالية": تسليم 27 ألف سيارة جديدة لمبادرة إحلال المركبات

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا

الضأن بـ250 للكيلو والكباب بـ280.. أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائي في إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)