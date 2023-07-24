تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع- اليوم الإثنين، على تباين، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية مدعومة بعمليات شراء موسعة على بعض الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق، فيما تراجعت نظيرتها الثانوية، على خلفية المبيعات التى جرت على بعض الأسهم المكونة لها.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 75. 0%، بما يعادل 133.8 نقطة، ليصل إلى مستوى 17713 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة محدودة لن تتجاوز 04. 0%، بما يعادل 1.47 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 3499.78 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى ارتفع بنحو طفيف، لم تتجاوز نسبته 07. 0%، بما يعادل 3.47 نقطة، ليصل إلى مستوى 5187.77 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من مستوى 350 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 96.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 12.6 ألف صفقة بيع وشراء.