تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و415 شاحنة و102 سيارة.

وذكر بيان صادر عن المركز، اليوم الإثنين، أن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع، و152 شاحنة و66 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و263 شاحنة، و36 سيارة، وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارتين القاهرة وأمل، بينما غادرت السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن و135 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2350 راكبا بموانيها.

