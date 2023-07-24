مهرجان الجونة يمنح المخرج المصري مروان حامد جائزة الإنجاز الإبداعي

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة منح جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد بعد مشوار حافل من التميز في مجال الإخراج السينمائي مقدما عددا من الأعمال الهامة في سينما العصر الحديث.

مهرجان الجونة يكرم مروان حامد

التكريم الجديد لنجل السيناريست الراحل وحيد حامد جاء اعترافا من القائمين على المهرجان بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

وبمناسبة اختياره لجائزة "الإنجاز الإبداعي" من مهرجان الجونة، قال المخرج مروان حامد في بيان صادر عن المهرجان ، "إن التكريم مصدر كبير للسعادة"، مقدماً الشكر الجزيل للمهرجان والقائمين عليه.

وأضاف حامد، "هذا التكريم الغالي أهديه إلى والدي، الكاتب الكبير وحيد حامد، ولأمي الإعلامية الكبيرة زينب سويدان"، "وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بجزيل العرفان والشكر، لأساتذتي الذين تعلمت منهم الكثير، كما أشكر المنتجين الذين أحاطوني بالثقة، والفنانين الكبار الذين شاركوني أعمالي، سواء أمام الكاميرا أو خلفها". "وأخيراً لا يسعني إلا أن أكرر شكري لمهرجان الجونة على هذا التقدير، وتمنياتي له بالنجاح والتميز في دوراته القادمة".

وعن اختيار مروان حامد لمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، قال المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، عمرو منسي "إن اختيار المخرج مروان حامد جاء اتساقاً مع الرؤية الجديدة للمهرجان، التي تركز على الاحتفاء بالتجارب الشابة (المتميزة)، والتي شكلت نقطة فارقة في السينما المصرية والعربية، وقدمت إنجازاً مهماً في المجال السينمائي، خلال وقت قصير، وهذا ما فعله حامد، الذي أثبت منذ فيلمه الأول أنه صاحب موهبة واعدة ومهمة، وتأكد ذلك في أفلامه التالية التي حظيت بنجاحات فنية وتجارية، وقدمت متعة سينمائية بصرية خالصة".

ومن جانبه، قال مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي: "إننا سعداء بتكريم صانع الأفلام والمخرج المتميز مروان حامد في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى". مضيفاً أن "مساهماته المتميزة في صناعة السينما كان لها تأثير واضح سيدوم، كما أنها ألهمت العديد من المخرجين الشباب"، "وإدارة مهرجان الجونة تؤكد تحمسها للاحتفاء بمشواره السينمائي المتميز ورؤيته الفنية".

تمتد المسيرة الفنية للمخرج مروان حامد لأكثر من 20 عاماً، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي، والإنتاج التلفزيوني، وإخراج العديد من الإعلانات التجارية، وإخراج الأفلام الوثائقية القصيرة.

تخرج مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج مع المخرج الكبير شريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس عن قصة قصيرة للكاتب الكبير يوسف إدريس. ولاقى الفيلم نجاحاً مبهراً، وحصل على العديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة الجمهور الكبرى في مهرجان كليرمون فيران السينمائي، والجائزة الذهبية من أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو للسينما الإفريقية.

في عام 2006 أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة "عمارة يعقوبيان"، سيناريو الكاتب الكبير وحيد حامد، والمقتبس عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب علاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي يعتبر أضخم الأفلام المصرية إنتاجاً في حينه، عدداً كبيراً من النجوم بمن فيهم النجم الأسطوري عادل إمام، والنجم الكبير نور الشريف، والنجمة الكبيرة يسرا.

ونجح المخرج الكبير وحيد حامد خلال الفترة الماضية في تقديم مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الهامة التي نجحت في تحقيق أعلى الإيرادات مع كبار النجوم منهم فيلم الفيل الأزرق لكريم عبد العزيز وفيلم كيرة والجن لكريم عبد العزيز وأحمد عز.