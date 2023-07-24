إصابة 6 فى تصادم سيارة وجرار زراعى على طريق وادى الريان بالفيوم

أصيب 6 أشخاص، بإصابات متنوعة في حادث تصادم وقع بين سيارة وجرار زراعي على طريق شلالات وادي الريان المتفرع من طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة وجرار زراعي على طريق وادي الريان قرب طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.