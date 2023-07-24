الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي..

الصحة تعلن عن فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

وزير الصحة
وزير الصحة

تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنظم وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC’23) خلال الفترة من من  5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان المؤتمر يأتي كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي (demographic dividend)، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية

وأشار "عبدالغفار" الى انه من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنيه لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.

وقال إنه سيتم فتح باب التسجيل اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023 لحضور المؤتمر من خلال الموقع الالكتروني التالي:

https://www.globalphdc.com/

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