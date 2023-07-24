الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة " تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الفواكه المتساقطة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الفواكه المتساقطة (التفاح – الكمثرى – الخوخ – البرقوق – الكاكي) مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- أهم العمليات

-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بإزالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع.

- التسميد

أ‌- في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة .
ب‌- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري.
ج- أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها.

- الري

السنة الأولى 32 لتر/شجرة
السنة الثانية 48 لتر/ شجرة
السنة الثالثة 54 لتر/ شجرة
السنة الرابعة 60 لتر/ شجرة
السنة الخامسة 65 لتر/ شجرة

- برنامج المكافحة

مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الفواكه

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