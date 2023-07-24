"الزراعة " تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الفواكه المتساقطة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الفواكه المتساقطة (التفاح – الكمثرى – الخوخ – البرقوق – الكاكي) مراعاتها، خلال شهر يوليو، وتمثلت التوصيات في الآتي.
- أهم العمليات
-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بإزالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع.
- التسميد
أ- في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة .
ب- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري.
ج- أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها.
- الري
السنة الأولى 32 لتر/شجرة
السنة الثانية 48 لتر/ شجرة
السنة الثالثة 54 لتر/ شجرة
السنة الرابعة 60 لتر/ شجرة
السنة الخامسة 65 لتر/ شجرة
- برنامج المكافحة
مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار