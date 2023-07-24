الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ مطروح: استقبلنا 100 مشروع للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح

قالت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، إن محافظة مطروح تشارك للعام الثاني على التوالي بعدد من المشروعات في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأوضحت نائب محافظ مطروح أن عدد المشروعات التي تقدمت للمشاركة في المبادرة على المنصة الإلكترونية بلغ ١٠٠ مشروع أخضر صديق للبيئة حتى الآن، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال العديد من المشروعات حتى شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

وأكدت نائب محافظ مطروح أن هذه المشروعات تساعد في التنمية التي ترجوها محافظة مطروح في السنوات القليلة القادمة لما تتمتع به من بيئة نظيفة وأرض خصبة بتلك المشروعات الصديقة للبيئة، مشيرة إلى أنه تم مد فترة الاشتراك في المبادرة إلى سبتمبر ٢٠٢٣ إيمانا من الدولة بأهمية هذه الفئة من المشروعات لإقامة مجتمعات خضراء جديدة تواجه التغيرات المناخية وتساعد في بناء اقتصاد الدولة.

١٠٠ مشروع التغيرات المناخية الدكتورة دينا عثمان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية صديقة للبيئة محافظة مطروح نائب محافظ مطروح

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