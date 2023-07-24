ضربة أوكرانية بطائرة مسيّرة تصيب مستودع ذخائر فى القرم

أصيب مستودع ذخائر في هجوم أوكراني بمسيّرات في القرم التي ضمتها موسكو، بحسب ما أفاد حاكم شبه الجزيرة التي تتعرض لهجمات متكررة في الأيام الأخيرة.

وقال سيرجي أكسيونوف، المعين من روسيا على تطبيق "تليجرام"، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 مسيّرة معادية في سماء القرم وحيّدتها، مشيرًا إلى إصابة مستودع ذخائر في منطقة دجانكوي في شمال القرم وتضرر منزل جراء سقوط حطام إحدى المسيّرات.

وأضاف أن حركة القطارات توقفت في محيط دجانكوي "لأسباب أمنية"، كما علقت حركة السير على الطريق الذي يربط دجانكوي بسيمفيروبول، كبرى مدن القرم.

وأضاف "أكسيونوف"، أنه اتخذ قرار بإجلاء السكان في نطاق 5 كيلومترات حول موقع الحادث، مؤكدًا عدم وقوع ضحايا بحسب المعلومات الأولية.

وتزايدت الهجمات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة على شبه الجزيرة، من غير أن تعلن كييف مسئوليتها عن معظمها.

واتهمت سلطات القرم الروسية أوكرانيا بشن هجوم بمسيّرات على مستودع ذخائر آخر، ما تسبب بانفجاره وحمل السلطات على إجلاء السكان من المحيط وتعليق حركة القطارات.

وجاء ذلك الهجوم بعد 5 أيام من تعرض جسر مضيق كيرتش، وهو الوحيد الذي يربط بين القرم والبرّ الروسي، لهجوم أوكراني أدى إلى مقتل شخصين.