بسبب صفعة.. تفاصيل المشادة بين الشحات ومحمد الشيبى والصلح بينهما

حرص حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الصلح مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب المشادة التي وقعت بينهما عقب مباراة بيراميدز والأهلي.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري.

ووقعت مشادة بين الشحات والشيبي عقب انتهاء المباراة مباشرةً قبل أن تتطور بعد أن صفع لاعب الأهلي نظيره في بيراميدز قبل أن يتم السيطرة على الموقف بعد تدخل لاعبي الفريقين وأفراد الجهاز الفني.

وحدث الصلح بين الطرفين في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز وفي وجود بعض لاعبي الفريقين الذين حرصوا على حل الأزمة بينهما.

وتلقى الأهلي خسارته المحلية الأولى في مختلف البطولات تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.