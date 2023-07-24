الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب صفعة.. تفاصيل المشادة بين الشحات ومحمد الشيبى والصلح بينهما

حسين الشحات ومحمد
حسين الشحات ومحمد الشيبي

حرص حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الصلح مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب المشادة التي وقعت بينهما عقب مباراة بيراميدز والأهلي.

 

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري.

 

ووقعت مشادة بين الشحات والشيبي عقب انتهاء المباراة مباشرةً قبل أن تتطور بعد أن صفع لاعب الأهلي نظيره في بيراميدز قبل أن يتم السيطرة على الموقف بعد تدخل لاعبي الفريقين وأفراد الجهاز الفني.

 

وحدث الصلح بين الطرفين في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز وفي وجود بعض لاعبي الفريقين الذين حرصوا على حل الأزمة بينهما.

 

وتلقى الأهلي خسارته المحلية الأولى في مختلف البطولات تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.

حسين الشحات المغربي محمد الشيبي بيراميدز الاهلى مباراة الاهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

فى يوم ميلادها.. تعرف على أبرز أعمال النجمة منة شلبى

بسبب صفعة.. تفاصيل المشادة بين الشحات ومحمد الشيبى والصلح بينهما

بوابة الأزهر الإلكترونبة.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس للاستعلام المباشر

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 24 يوليو 2023

الجيش الروسى: مدربو الناتو يعملون كوحدات مناهضة للانسحاب فى الجيش الأوكرانى

بعد صفعة الشيبى.. الأهلى يوقع غرامة مالية ضخمة على حسين الشحات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)