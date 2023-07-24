الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى إدارة التكنولوجيا: مصر قادرة على جذب استثمارات أجنبية لتوطين الصناعات الإلكترونية

اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

قال محمد عزام،  استشاري إدارة التكنولوجيا والتحول الرقمي، إن مصر لديها استراتيجية واضحة في مجال التحول الرقمي، مؤكدًا أن مصر أصبحت قادرة على جذب استثمارات أجنبية لتوطين الصناعات الإلكترونية.

وأضاف “عزام”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن مصر سوق تجاري كبير يضم مليون نسمة ونقطة مركزية في العالم طبقا لموقعها الجغرافي وبالتالي بدأت تظهر لدينا مناطق صناعية في العاشر من رمضان و6 أكتوبر ومناطق يتم دراستها في منطقة قناة السويس وغيرها من الأماكن الصناعية.

وأشار إلى أن مصر وصلت إلى 5% من ناتجها القومي من تكنولوجيا المعلومات ونتمنى ان يصل إلى 10% مثل الدول المتقدمة  في 2030 لأنه لا يوجد قطاع يتم تطويره بدون تكنولوجيا الصناعة.

 التكنولوجيا تدفع الصناعات الأخرى للتقدم

وأوضح أن التكنولوجيا تدفع الصناعات الأخرى للتقدم وهي قائمة على العقول ولدينا عقول نابغة وأصبح لدينا تركيزعلى الصناعة الإلكترونية، بالإضافة للتدريب المستمر نتيجة تطور هذه الصناعة وتزويد المهارات، موضحًا أن لدينا التحالف الوطني لصناعة أشباه المواصلات ويضم 23 شركة وهو أول تحالف بعد الولايات المتحدة ويتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة.

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