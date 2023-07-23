الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف أهم رسائل الرئيس السيسى فى خطاب 23 يوليو

الباز
الباز

قال د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن كلمات الرئيس السيسي اليوم بأن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه، تعد الرسالة الأهم في خطابه.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لو دولة فيها مشكلة هنصلح المشكلة، أما لو مفيش وطن كل شىء منتهي".

ولفت إلى أن الرئيس وجه رسالة مهمة أخرى، وهى أن جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن.

وأردف الباز: "أي نظام عايز يكمل مهتم يسمع النقد والآراء المختلفة، لكن كثيرا من المطروح الآن على الساحة السياسية معظمها لا يرقى إلى الجدية كل واحد ممكن يقول أحل لك مشكلة الإسكان في دقائق؛ لأن الناس غير مدركة لحجم التحديات فيطرح أي كلام".

وتابع: "هتلاقوا من الكلام ده كتير، المعارضة لما تناقشها يعتبر إنك ضد المعارضة وضد الديمقراطية وضد حقوق الإنسان رغم وجود ناس تعمل لأولويات أخرى غير الأولويات المصرية"، مؤكدًا أن أي مبادرة تحل مشكلة دائمًا ما تلقى استجابة من الرئيس السيسي.

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