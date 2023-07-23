هل هناك علاقة بين أزمة الكهرباء وتوصيل الغاز للمنازل؟

كشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، حقيقة تأثر تغطية المنازل بالغاز الطبيعي بالتزامن مع أزمة استمرار إنقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أن الارتقاع غير المسبوق في درجات الحرارة والتي وصلت فيها العظمى 45 درجة بدورها تعمل على خفض كفاءة محطات توليد الكهرباء بنسبة 35%.

وقال مدحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"محطات الكهرباء التي تعمل بالدورة الواحدة، والتي تعمل بالمازوت، تنخفض سريعًا كفاءتها بسب ارتفاع درجات الحرارة.

أضاف:"محطات الكهرباء التي تعمل بالدورة الواحدة هي مبناخدش نواتج الحريق نولد بيها طاقة إضافية مما يعظم كفاءة تشغيل محطة الكهرباء".

وتابع "غالبية محطات الكهرباء الموجودة بمصر تعمل بالمازوت وبالدورة الواحدة، ما نتج عنه تلك الازمة التي تتعامل مع عامل ومتغير مناخي خارج إرادة الدولة فهو تغير مناخي أصاب العالم كله".

وواصل: "محطات الغاز الطبيعي دائرته طويلة ودورته متشعبة تصل طولها 7000 كيلو، ولها خطوط رئيسية وفرعية ولها توربينات مخصوصة للدفع بمناطق أبعد، للحفاظ على مستوى الضخ في الشبكة، ولكن الارتفاع بدرجات الحرارة يؤثر على كفاءة تلك التوربينات مما يقلل كفاءة إشعال وقدرة الغاز الطبيعي بالمنازل".

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر بشكل كبير على محطات الكهرباء بنسبة تصل لـ35%، فيما تتأثر شبكات الغاز الطبيعي وتقل كفاءتها بنسبة 10% فقط".