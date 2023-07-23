مصرع 6 وإصابة 20 آخرين فى حادث إطلاق نار بـ"شيكاغو"

لقى ستة أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في إطلاق نار في نهاية الأسبوع في أنحاء شيكاغو.

قالت الشرطة إن إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح السبت في حي نورث لونديل بالمدينة أدى إلى مقتل رجل وإصابة أربعة آخرين، بحسب شبكة abc نيوز.

فيما قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأتان، مساء السبت في ساوث سايد بشيكاغو عندما دوى إطلاق نار من زقاق على مجموعة من الناس.

تم العثور على رجل مصاب برصاصة داخل سيارة مقلوبة حوالي الساعة 1:25 من صباح يوم الأحد. وقالت الشرطة إنه أُعلن عن وفاته في وقت لاحق في المستشفى.

فيما أعلن عن وفاة صبي يبلغ من العمر 16 عامًا في المستشفى بعد إطلاق النار عليه ليلة الجمعة، أيضًا في الجانب الجنوبي من المدينة.