رئيس مدينة المنيا: عمال النظافة يتحدون درجة الحرارة ويرفعون 150 طن مخلفات

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن عمال النظافة بأقسام البيئة بأحياء المدينة والقرى التابعة تحدوا ارتفاع درجات حرارة الطقس وواصلوا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، وقاموا برفع 150 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وأضاف، أن أقسام البيئة التابعة للوحدات المحلية لقري البرجاية تله ودمشير ونزلة حسين وحي غرب المدينة واصلت حملات النظافة رغم حرارة الجو المرتفعة وقاموا برفع 150 طنا من التراكمات والمخلفات الزراعية والقمامة المتواجدة بنقاط التجمع خلف عمارات الرى بدماريس ومدخل دماريس الشمالى فضلا عن رفع نقاط التجمع بالبرجابة والتوابع، وكذلك بقرية تله ومن قرية بنى محمد سلطان القري التابعة لها، وتم نظافة المدخل الرئيسي لقرية دمشير ومنطقة المفتي ومنطقة أولاد الشيخ ومنطقة الشونية ومدخل عزبة زكريا ومنطقة الشئون والمدخل الغربي لقرية دمشير والمستودع، وأيضا تم نظافة شوارع وأروقة حي غرب المدينة ونظافة عزبة طه السبع وشارع مضرب الأرز ومدخل المنصورة من الدائري ونقطة السلام بالحي، وتم تفريغ صناديق القمامة بنزلة حسين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمعيشة في بيئة نظيفة صحية.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها، مشيرا إلى أنه كلف نواب رئيس المركز والمدينة عماد محمود، ومحمود أبوكريشة، وإكرام محمد، وهبة سيد، ومحمد عادل ورؤساء الأحياء والمجالس المحلية باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجمع بالقرى والأحياء السكنية منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على البيئة.

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