الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط.. "أوبك" تتعهد بتوفير الطاقة للعالم

اسعار النفط
اسعار النفط

سجلت أسعار النفط العالمية، ارتفاعاً طفيفاً خلال نهاية الأسبوع، بنسبة 1.8% مقارنة بأسعار الأسبوع قبل الماضي، ويدعم هذا الارتفاع زيادة الطلب على النفط مع قلة فى المعروض، ونقص الإمدادات خلال الأسابيع المقبلة.

ارتفاع أسعار النفط فى ظل الأوضاع الجيوسياسية

ويأتى ارتفاع أسعار النفط فى ظل الأوضاع الجيوسياسية التى تمر بها بعض دول العالم وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والتى من شأنها استمرار تراجع الإمدادات من النفط للدول المستهلكة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» تسليم شهر سبتمبر 2023 بنسبة 1.8% لتسجل 81.7 دولار للبرميل، كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.95 مسجلاً 77.7 دولار للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت، الأربعاء الماضي، انخفاض مخزونات النفط الخام وسط قفزة فى صادرات الخام وزيادة استخدام المصافى.

فيما أكد هيثم الغيض الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، استعداد المنظمة وقدرتها على لعب دور رئيسي فى توفير الطاقة للعالم مع تقليل الانبعاثات.

وأشار الامين العام لمنظمة أوبك، إلى أن صناعة النفط وحدها تتطلب استثمارات عالمية تصل إلى 12.1 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2045.

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