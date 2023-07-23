محمد الباز ضيف أولى فعاليات معرض بورسعيد للكتاب بدورته السادسة

تنطلق في الثامنة مساء غدٍ الإثنين، أولى الفعاليات الثقافية، لمعرض بورسعيد للكتاب، بدورته السادسة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتأتي أولى فعالياته، بحوار مفتوح مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، ويديره الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى مرور ٧١ عاما على ثورة ٢٣ يوليو.

وافتتح مساء اليوم، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، والذي تنظمه الهيئة أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وعمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الثقافة.

وتفقد محافظ بورسعيد مع رئيس الهيئة أقسام المعرض، واطلع على مختلف الإصدارات التي يتم عرضها داخل أجنحة المعرض، مشيدا بمستوى العناوين وتفردها وإسهامها في نشر المعرفة بين جموع المواطنين، واستكمال رسالة التنوير، وبناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية 2030.

وشهد الافتتاح تقديم فرقة بورسعيد للفنون الشعبية «السمسمية» مجموعة من الفقرات الفنية، ومجموعة من الفقرات الفنية لفرق الأطفال التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات معنية بالنشر، تابعة لوزارة الثقافة، ويفتتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في الدورة السادسة للمعرض، بما يقرب من 2000 عنوان من كافة السلاسل التي تصدر عنها.