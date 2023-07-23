بسبب سقوط مبنى.. 12 قتيلًا وعشرات الجرحى فى الكاميرون

لقى ما لا يقل عن 12 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات في مركز الأعمال بالكاميرون، بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

لم يتضح بعد سبب الانهيار ولكن يبدو أن المبنى الأطول سقط على مبنى أصغر.

وظلت فرق الطوارئ في موقع الحادث حتى مساء يوم الأحد.

سامويل إيفاها ديبوا هو حاكم منطقة ليتورال، قال: "انهار منزل من أربعة طوابق وسجلنا إصابة 31 شخصاً، من بينهم 12 قتيلاً".

وأضاف: "الآخرون يتلقون حالياً العلاج الطبي في المستشفى، ويعتقد أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ في بقايا المبنيين".

وقال سكان محليون إن الحادث وقع حوالي منتصف الليل ولكن لم تصل فرق الطوارئ حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال عامل كان يقوم بإصلاح المبنى: "كنت نائماً وتلقيت اتصالاً في حوالي خمس دقائق بعد منتصف الليل ولكنني لم أرد عليه. في حوالي 00:30 استيقظت وأدركت أن الناس كانوا يحاولون التواصل معي. ثم سمعت الخبر المأساوي".

وأضاف: "كان هناك بعض علامات المشاكل ولكننا كنا نعمل على ذلك، كنا نعمل على محيط المبنى".

وقال أحد المستشفيات المحلية إنه عالج 13 حالة ناتجة عن المأساة وسجل وفاتين، بما في ذلك "فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا".