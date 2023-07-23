الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ذكرى ثورة 23 يوليو.. فعاليات ثقافية وفنية في معرض بورسعيد للكتاب

23 يوليو
23 يوليو

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور ٧١ عاما على ثورة ٢٣ يوليو، يصاحب معرض بورسعيد للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في دورته السادسة، الذي افتتح مساء اليوم، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامجا ثقافيا وفنيا، لخدمة أهالي المحافظة.

يضم عدد من العروض المخصصة للأطفال خلال أيامه، ومجموعة من الندوات التثقيفية، إلى جانب عقد لقاءات مع الكتاب الكبار من محافظة بورسعيد وكافة محافظات الجمهورية.

ومن أبرز الفعاليات التي تقدم على مدار أيام المعرض، حوار مفتوح مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، في الثامنة مساء غد الإثنين، ويديره الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، وفي الثامنة مساء يوم الثلاثاء، تعقد ندوة بعنوان «المسرح في بورسعيد»، يشارك فيها أحمد عجيبة، وأحمد يسري، وسمير زاهر، ويديرها المخرج محمد دسوقي.

وفي الثامنة مساء الأربعاء، تعقد أمسية شعرية، لشعر الفصحى، يشارك فيها الشعراء، أحمد عبد الحميد، سامح درويش، سعد الزكي، السيد الخميسي، السيد منصور، محمد حافظ، محمد عبد الهادي، محمد المغربي، نزار البيومي، هشام عبد الجواد، ويديرها الشاعر أحمد الأقطش، وفي الثامنة مساء الخميس، تعقد ندوة بعنوان « السرد في بورسعيد”، يشارك فيها الروائيون، إبراهيم صالح، سامح الجباس، السيد زرد، منى الجبريني، محمد خلف، وتديرها الروائية سمية الألفي.

ويعقد في الثامنة مساء يوم الجمعة، حوار مفتوح مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد مصطفى شردي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، وفي الثامنة مساء السبت، تعقد ندوة بعنوان «مشروع رؤية- الإصدار الثالث.. مفهوم الهجرة في القرآن الكريم»، يشارك فيها العلماء خالد عبده سباع، وناجي عبد المنعم دهيم، ويديرها جمال فتحي عواد، وفي الثامنة مساء الأحد تعقد ندوة بعنوان « البحر في الإبداع البور سعيدي»، يشارك فيها الدكتور عاطف زرمبة، والريس زكريا إبراهيم، والدكتور محمد العشي، ويديرها الناقد أحمد يوسف عزت.

وفي الثامنة مساء الإثنين، تعقد ندوة بعنوان « صورة المرأة في الأدب البور سعيدي»، يشارك فيها الكتاب حسن خلف، صلاح عساف، عزة إبراهيم، منى الديب، وتديرها الكاتبة سهام الوهيبي، ويختتم المعرض فعاليات في الثامنة مساء الثلاثاء، بأمسية لشعر العامية، يشارك فيها الشعراء، عبد الفتاح البيه، محمد عبد القادر، أحمد شلبي، أحمد مجدي، أميرة محسن، السيد عبد الفتاح، صابر عبيد، صفاء الشرايدي، عادل الشربيني، محمد رؤوف، محمد فاروق، مريم خليفة، ويديرها الإعلامي محمد سعد.

ويرافق البرنامج الثقافي، يوميا برنامجا فنيا أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع هيئة الكتاب، لأهالي وأبناء محافظة بورسعيد.

احتفالات وزارة الثقافة ثورة ٢٣ يوليو معرض بورسعيد للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين

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