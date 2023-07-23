إنهاء إجراءات تسليم وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة

كشف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، آخر إجراءات تسليم وحدات موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

قال خطاب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إن وزير الإسكان يتابع إجراءات تسليم وحدات موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الجديدة.

أضاف أن مشروع زهرة العاصمة يتضمن 376 عمارة و9027 وحدة جاهزة؛ للاستلام لموظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

تابع: "بدأنا المرحلة الأولى من 25 يونيو الماضى، وهناك 1522 وحدة سكنية تم تسليمها للموظفين، حيث نعمل في المرحلة الأولى على تسليم 2500 شقة، ونسلم 150 وحدة سكنية في اليوم".