"أبى أن يموت فعاش فى وجدان الأمة".. نشطاء عرب ينعون عبدالناصر فى ذكرى 23 يوليو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ذكرى ثورة 23 يوليو، إذ رافقته الدعوات، والشهادات بالتضحية والفداء، إلا أن سيرة زعيم الشعب جمال عبدالناصر، رغم مرور 53 عاما على وفاته، إلا أنه ظل محتفظًا بمكانته في قلوب العرب جميعًا.





"أبي أن يموت فحفظت سيرته القلوب".. هكذا جسدت مشاعر النشطاء العرب في ذكرى ثورة الـ 23 من يوليو، إذ قال الناشط السياسي اليمني، ضياء المقبلي، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل التغريدات تويتر: "في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة كل عام ومصر وقيادتها وجيشها وشعبها الحبيب بخير وأمن وأمان، في ذكرى هذا اليوم العظيم نتذكر الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذي أعاد للأمة سيادتها وعزتها وكرامتها".



ووجه متابعي الناشط السياسي اليمني الدعوات للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، مرددين حديثه عن العروبة، وحلمه في لم شمل العرب، وحمايتهم من أعدائهم.

في ذات الإطار، كتب الناشط السياسي الكويتي، سليمان صباح الصباح، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل التغريدات تويتر: "تمر اليوم الذكرى 71 على قيام ثورة 23 يوليو، بقيادة الرئيس الخالد جمال عبدالناصر"، مشيرًا إلى أن أبرز الإنجازات التي عملت على تأمين العالم العربي، هو تأميم قناة السويس عام 1956، باعتبارها مؤسسة مصرية وطنية، في خطاب الرئيس عبدالناصر الشهير في الإسكندرية، داعيًا للرئيس الراحل بالرحمة قائلًا: "رحمك الله أبا خالد".





فيما قال دكتور العلوم السياسية من جامعة هافانا- كوبا، اليمني، عبده سعد ناجي، عبر صفحته الشخصية على موقع التبادل التغريدات "تويتر": "يحتفل الشعب المصري اليوم بمرور 71 عاما على ثورته الخالدة بقيادة جمال عبدالناصر القائد العربي الاستثنائي، تهانينا لشعب وقيادة مصر وهي أمنية بان تعود القاهرة لقيادة المشروع العربي الجمعي في القرن الواحد والعشرين لتلبية تطلعات الأمة العربية حاضرا ومستقبلا"، داعيًا للراحل جمال عبدالناصر: "لطالما ظلت صورتك وصوتك في القلوب يا أبوخالد".