مواطنون عن كلمة الرئيس فى ذكرى ثورة 23 يوليو: "كشفت تضحيات الضباط الأحرار"

يحتفل الشعب المصري اليوم بذكرى ثورة 23 يوليو، وبهذه المناسبة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصري، بمناسبة هذه الذكرى المجيدة.



قال الرئيس السيسى: "إن هذه الأجيال نظرت ذات يوم إلى المستقبل فأرادته حرا كريما لمصر وأبنائها، تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية، وقدمت مــن أجــل ذلك تضحيات هائلة حتى توجت ثورة يوليو الخالدة تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية، واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين، مطالبة الاستعمار.. "بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل".



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التحية للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، قائد الثورة، وللرئيس محمد نجيب، وللرئيس البطل محمد أنور السادات الذى أدى الأمانة فى الحرب والسلام، ودفع حياته ثمنًا غاليًا لكرامة مصر ومستقبلها.



وتابع: أسست ثورة يوليو الجمهورية الأولى منذ سبعين عاما.. ومضت فى طريقها.. تبنى "مصر جديدة" في زمنها.. ويعلو شأنها شرقا وغربا.. لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطنى، فى جميع أنحاء العالم، كما قطعت شوطا مهما.. لتمكين قطاعات كبيرة.. من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال.. وإعطائهم مكانا يليق بهم.. طال انتظارهم واشتياقهم له.. حققت الثورة إنجازات عظيمة.. فى كثير من الأحيان.. وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى.



في ذات السياق، رصدت "الدستور" انطباع المواطنين على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ثورة 23 يوليو، إذ قال محمود إبراهيم، عامل، 32 عاما، أحد أهالي حي المنيب في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي جعلت نشعر بقيمة ثورة 23 يوليو، وكانت بمثابة تذكرة تلقن المواطنين درس التضحية الذي قام به الضباط الأحرار.



فيما أوضح عبدالله محمود، 65 عاما، موظف على المعاش، أحد سكان حي المنيب بمحافظة الجيزة لـ"الدستور" أن ثورة 23 يوليو جاءت بالخير على العمال والفلاحين، وأعطتهم حقوقهم، ومكنتهم من أراضيهم التي أزهقوا فيها أعمارهم: "الثورة فضل الناس عايشين في آثارها لسنين".

أضاف مجدي عبدالله، 29 عاما، محامٍ، أن القضاء على الجهل في مصر، حدث بفضل ثورة 23 يوليو التي أعطت المواطنين الحق في التعليم المجاني، مضيفًا: "ثورة 23 يوليو تركت أثرًا في أجيال كاملة".