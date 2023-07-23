باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلى فى الدورى

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل مباراة الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف، مساء الأحد، على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٨ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي- أحمد توفيق- إبراهيم عادل- محمود صابر- أحمد فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر- محمد سامي- يوسف شعبان- محمود دونجا- أوجو صامويل- محمود أوكا- سيف عزت- إبراهيم شتا- محمود جمال.