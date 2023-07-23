سيراميكا يكشف موقفه من عودة محمد شكرى إلى الأهلى

كشف معتز البطاوي، المشرف على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن موقف النادي من عودة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان محمد شكري قد تألق وسجل هدفا في انتصار سيراميكا كليوباترا على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف لهدف في نهائي كأس الرابطة.

وقال البطاوي في تصريحات إذاعية: "هناك بند في عقد محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا يسمح للاعب بالعودة إلى الأهلي خلال الموسم المقبل مع دفع مقابل مادي لصالح سيراميكا".

وأضاف: "النادي يحترم التعاقدات ولا يمانع عودة اللاعب لصفوف الأهلي في الموسم المقبل".

وتابع: "الأهلي لم يتواصل معنا حتى الآن بشأن عودة محمد شكري إلى صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، وننتظر وصول خطاب رسمي لحسم الموقف النهائي بشأن عودة اللاعب".