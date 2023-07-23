الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التراث الشعبى وتحديات الهوية".. ندوة بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء المقبل

معرض مكتبة الإسكندرية
معرض مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرضها الدولي للكتاب 2023، ندوة بعنوان "التراث الشعبي وتحديات الهوية"، بمركز المؤتمرات، قاع اجتماعات C، في تمام الساعة 4 وحتى الساعة 6 مساءً.

من المقرر أن يحضر الندوة الدكتور محمد شحاتة العمدة، والدكتورة دعاء محفوظ، ومن تقديم: وليد علاء الدين.

ويفتتح المعرض أبوابه بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ما عدا أيام الجمعة (من 2 ظهراً وحتى 10 مساءً) علمًا بأن الدخول مجاني.

ويستمر معرض مكتبة الإسكندرية في دورته الـ 18، حتى 26 يوليو، وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

معرض مكتبة الإسكندرية في دورته الـ 18

ويضم المعرض عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، وتدعو من خلالها كبار الكتاب والمفكرين والفنانين للمشاركة فيها، بجانب إقامة حفلات لتوقيع أحدث الإصدارات من المكتبة.

وكان الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، قد افتتح الأسبوع الماضي، معرض مكتبة الإسكندرية، بحضور الشاعر القدير أحمد عبدالمعطي حجازي، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

وتفقد "زايد" والحضور دور النشر الموجودة بالمعرض، حيث زار جناح عرض "الأزهر الشريف"، وجناح عرض "مجلس الحكماء المسلمين"، وجناح "الهيئة المصرية العامة للكتاب"، بالإضافة إلى "دار المعارف" و"دار العين للنشر".

أبرز المشاركين بالمعرض 

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 75 دار نشر، من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية، وتقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين.

اتحاد الناشرين المصريين البرنامج الثقافي الإسكندرية الهيئة المصرية العامة للكتاب دار المعارف

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